Meloni a Letta: «Il voto ai sedicenni non è una priorità. È solo demagogia con armi di distrazione di massa» (Di lunedì 15 marzo 2021) «Veramente qualcuno crede che per un sedicenne, oggi, la priorità sia il diritto di voto e non il diritto all’istruzione, alla socialità, alla libertà?». Giorgia Meloni con un post su Facebook contesta il nuovo programma del segretario del Pd. Enrico Letta nel suo discorso ha presentato come priorità del Pd lo Ius soli e il voto ai sedicenni. «Dobbiamo essere il partito dei giovani», ha detto Letta. «Se non riusciremo a coinvolgere i giovani io avrò fallito il mio obiettivo». E poi ha anche ribadito che si batterà per portare a 16 anni l’età minima per il diritto di voto. Meloni: «Pietà» Proposta inaccettabile. «Pietà!», scrive ancora la leader di Fratelli d’Italia. «Le forze di maggioranza si occupino di fronteggiare ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 marzo 2021) «Veramente qualcuno crede che per un sedicenne, oggi, lasia il diritto die non il diritto all’istruzione, alla socialità, alla libertà?». Giorgiacon un post su Facebook contesta il nuovo programma del segretario del Pd. Enriconel suo discorso ha presentato comedel Pd lo Ius soli e ilai. «Dobbiamo essere il partito dei giovani», ha detto. «Se non riusciremo a coinvolgere i giovani io avrò fallito il mio obiettivo». E poi ha anche ribadito che si batterà per portare a 16 anni l’età minima per il diritto di: «Pietà» Proposta inaccettabile. «Pietà!», scrive ancora la leader di Fratelli d’Italia. «Le forze di maggioranza si occupino di fronteggiare ...

