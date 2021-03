L’ex moglie lo accusava di abusi su bambini, Sereni racconta un incubo durato 11 anni (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo Sereni, ex portiere di Torino, Lazio e Sampdoria, tra le altre, per undici anni si è dovuto difendere in tribunale dalle accuse infamanti della ex moglie, secondo la quale avrebbe abusato dei figli. Il procedimento si è concluso con due archiviazioni. Che parlano, scrive Libero che lo intervista, “di testimonianza dei minori raccolte in modo inappropriato e manipolazioni non veritiere”. «Improvvisamente la mia ex moglie, Silvia Cantoro, durante la separazione giudiziale, inizia ad accusarmi di nefandezze senza precedenti che avrei compiuto su dei minorenni. Nel 2009 iniziammo la separazione giudiziale. Ricordo perfettamente che, all’inizio, era semplicemente una lunga richiesta di pretese economiche, fino alla prima udienza nel luglio del 2010. Entro in udienza e vedo i miei legali mettersi le mani nei capelli. ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 15 marzo 2021) Matteo, ex portiere di Torino, Lazio e Sampdoria, tra le altre, per undicisi è dovuto difendere in tribunale dalle accuse infamanti della ex, secondo la quale avrebbe abusato dei figli. Il procedimento si è concluso con due archiviazioni. Che parlano, scrive Libero che lo intervista, “di testimonianza dei minori raccolte in modo inappropriato e manipolazioni non veritiere”. «Improvvisamente la mia ex, Silvia Cantoro, durante la separazione giudiziale, inizia ad accusarmi di nefandezze senza precedenti che avrei compiuto su dei minorenni. Nel 2009 iniziammo la separazione giudiziale. Ricordo perfettamente che, all’inizio, era semplicemente una lunga richiesta di pretese economiche, fino alla prima udienza nel luglio del 2010. Entro in udienza e vedo i miei legali mettersi le mani nei capelli. ...

