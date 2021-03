L’anatomia della sirena di Simone Delos: un romanzo senza filtri (Di lunedì 15 marzo 2021) “L’anatomia della sirena” di Simone Delos è un romanzo del genere mainstream/ introspettivo/ sentimentale scritto senza filtri e con abilità poetica. La trama non è mai scontata e i personaggi sono ben caratterizzati oltre al fatto che l’autore ne fa di ognuno di loro un quadro introspettivo eccellente. “Le sirene esistono.” Si chiude proprio così il romanzo di Simone Delos, dove l’inganno arriva proprio dal protagonista della storia il pittore maledetto Kostantinos. È una creatura orribile, infatti raffigura il Crono della mitologia, ed è nato proprio da una leggenda che narra di una sirena che si nascondeva su un lontano scoglio nell’Isola greca di ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 15 marzo 2021) “” diè undel genere mainstream/ introspettivo/ sentimentale scrittoe con abilità poetica. La trama non è mai scontata e i personaggi sono ben caratterizzati oltre al fatto che l’autore ne fa di ognuno di loro un quadro introspettivo eccellente. “Le sirene esistono.” Si chiude proprio così ildi, dove l’inganno arriva proprio dal protagonistastoria il pittore maledetto Kostantinos. È una creatura orribile, infatti raffigura il Cronomitologia, ed è nato proprio da una leggenda che narra di unache si nascondeva su un lontano scoglio nell’Isola greca di ...

