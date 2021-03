L' agente scampato a Capaci Aiutateci a dargli una tomba

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 15 marzo 2021) Paola Fucilieri Era nella scorta di Falcone, è morto povero in un incendio. E ora i colleghi fanno una colletta per sistemare il loculo «Solo un caso mi ha salvato la vita: quel pomeriggio ero impegnato in tribunale, a Palermo». L'exdella Polizia di Stato in pensione Walter Cucovaz lo ripeteva spesso. E subito distoglieva lo sguardo dal suo interlocutore per fissare un punto lontano, un orizzonte noto solo a lui. Con l'atteggiamento di chi sa di trascinarsi dietro un destino segnato da quel genere di ricordi che non lasciano scampo. «Quel pomeriggio» infatti non è un giorno qualsiasi, ma il 23 maggio 1992, data della strage di, in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie e collega Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Cucovaz faceva parte infatti ...