Kosovo nuova ambasciata in Israele (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Kosovo apre una nuova ambasciata in Israele. Così facendo, i due paesi consolidano la ripresa delle relazioni diplomatiche avviate il 1 febbraio scorso. Per il piccolo Stato balcanico si tratta di un traguardo che potrebbe legittimare la sua indipendenza dalla Serbia sul piano internazionale. Mentre Israele prosegue la sua opera di normalizzazione con i Leggi su periodicodaily (Di lunedì 15 marzo 2021) Ilapre unain. Così facendo, i due paesi consolidano la ripresa delle relazioni diplomatiche avviate il 1 febbraio scorso. Per il piccolo Stato balcanico si tratta di un traguardo che potrebbe legittimare la sua indipendenza dalla Serbia sul piano internazionale. Mentreprosegue la sua opera di normalizzazione con i

Kosovo: al via prima missione di pace all'estero - Politica - Nuova Europa ANSA Nuova Europa Kosovo nuova ambasciata in Israele Il Kosovo apre una nuova ambasciata: un chiaro messaggio di politica estera ma anche una rivendicazione della propria indipendenza.

Il Kosovo invia truppe in Kuwait per la prima missione di mantenimento della pace L’invio di un piccolo contingente militare in Kuwait per una missione di peacekeeping è un importante passo avanti per il Kosovo ...

