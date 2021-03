Inter | Stellini sullo scudetto | «Obiettivo ancora lontano» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 15 marzo 2021) Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al posto dello squalificato Antonio Conte commentando la gara contro il Torino Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato in conferenza stampa al posto dello squalificato Antonio Conte commentando la gara contro il Torino. Le sue parole PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24– «L’e gli ostacoli sono tanti. Noi dobbiamo cavalcare l’entusiasmo che ti dà vincere otto partite di fila ma trasformandolo sempre in anergia positiva. Noi dobbiamo tenere alta l’attenzione». Leggi su Calcionews24.com