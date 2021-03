Immobile: “Quando ero alla Juve era difficile. Alla Lazio sto bene. In Nazionale…” (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha commentato la vittoria della Scarpa d'Oro consegnatagli nelle scorse ore ma ha affrontato anche altri temi legati Alla sua carriera sportiva, tra passato e futuro...A tutto Immobilecaption id="attachment 1084423" align="alignnone" width="594" Immobile(Getty Images)/captionParte subito dal trionfo nella Scarpa d'Oro Ciro Immobile: "Io terzo italiano dopo Toni e Totti? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari. Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me". "Tante critiche ricevute? Nel calcio, ognuno ha il suo momento. E nella scorsa stagione io ho avuto il mio".Tra passato e presente, il bomber della Lazio ricorda l'esperienza ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 marzo 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante dellaCiroha commentato la vittoria della Scarpa d'Oro consegnatagli nelle scorse ore ma ha affrontato anche altri temi legatisua carriera sportiva, tra passato e futuro...A tuttocaption id="attachment 1084423" align="alignnone" width="594"(Getty Images)/captionParte subito dal trionfo nella Scarpa d'Oro Ciro: "Io terzo italiano dopo Toni e Totti? Entrambi campioni del mondo e giocatori straordinari. Sono orgoglioso di vedere il mio nome tra i grandi che hanno vinto prima di me". "Tante critiche ricevute? Nel calcio, ognuno ha il suo momento. E nella scorsa stagione io ho avuto il mio".Tra passato e presente, il bomber dellaricorda l'esperienza ...

