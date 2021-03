Immobile: "Devo segnare di più in Nazionale" (Di lunedì 15 marzo 2021) E vogliamo arrivare più su', le parole alla Gazzetta dello Sport. 'La non qualificazione al Mondiale è stato uno dei momenti più oscuri e deludenti della mia carriera. Con Mancini un lavoro ... Leggi su sport.virgilio (Di lunedì 15 marzo 2021) E vogliamo arrivare più su', le parole alla Gazzetta dello Sport. 'La non qualificazione al Mondiale è stato uno dei momenti più oscuri e deludenti della mia carriera. Con Mancini un lavoro ...

Advertising

LI_SoloRAYA : Immobile e l’azzurro: “Devo segnare di più con l’Italia: sono ottimista per l’Europeo” - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #Immobile: 'Da giovane alla #Juve fu difficile. Futuro? A Roma sto bene. In #Nazionale devo segnare di più' #Lazio https://t.… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Immobile: 'Da giovane alla #Juve fu difficile. Futuro? A Roma sto bene. In #Nazionale devo segnare di più' #Lazio https://t.… - Dalla_SerieA : Immobile principe dei goleador: 'Devo segnare di più con l'Italia' - - SSLazioOrg : RT @LazionewsEu: -