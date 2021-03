Ilary Blasi | la confessione che davvero non ti aspetti | “Si ero proprio io”

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lunedì 15 marzo, a due anni di distanza dalla fine dell’ultima edizione, torna “L’Isola dei Famosi”, a condurre il reality show, per la prima volta nella storia del programma, ci sarà. A due anni di distanza dalla fine dell’ultima edizione, quella vinta da Marco Maddaloni, lunedì 15 marzo torna “L’Isola dei Famosi”. A condurre il reality show, per la prima volta nella storia del programma, sarà. Prima di lei Simona Ventura dal 2003 al 2011, Nicola Savino nel 2012 ed Alessia Marcuzzi dal 2013 al 2019. Per, 40 anni il prossimo 28 aprile è il ritorno sul piccolo schermo da dove manca dal 2019 quando condusse “Eurogames”. Ad affiancarla in studio i tre opinionisti del programma, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini (per le prime puntate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

E' tutto pronto per l' 'Isola dei Famosi' condotta per la prima volta da, in onda stasera su Canale. In Honduras sbarcheranno 16 naufraghi ufficiali più i due isolani di 'Parasite Island'. Un cast ricco e variegato, in cui personalità diverse si incontreranno e ...e Francesco Totti: sono sempre loro a formare la coppia famosa più bella. Dopo più di 18 anni di amore, il Pupone e la conduttrice, che torna al timone dell'Isola dei Famosi ('Questa volta ...Ilary Blasi e Francesco Totti: sono sempre loro a formare la coppia famosa più bella. Dopo più di 18 anni di amore, il Pupone e la conduttrice, che torna al timone dell’Isola dei Famosi (“Questa volta ...Il 15 marzo torna "L'Isola dei Famosi" a condurre il reality show per la prima volta nella storia del programma sarà Ilary Blasi ...