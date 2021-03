Il mio nome è clitoride (Di lunedì 15 marzo 2021) L’8 marzo scorso il gruppo Gang to Clito, fondato da Julia Petri, ha fatto galleggiare nell’aria un gonfiabile di 5 metri che riproduce perfettamente una clitoride. L’iniziativa si è svolta in piazza Trocadero, proprio davanti alla Tour Eiffel: “davanti al fallo più famoso di Parigi” – ha dichiarato alla stampa Julia Petri – “è stata compiuta un’azione simbolica per denunciare le disparità di trattamento e l’analfabetismo sessuale istituzionale”. La clitoride è stata ignorata per secoli dalla scienza medica che la riteneva un fallo abortito, viene descritta in molti testi come “pene rudimentale” ma è un piccolo organo sofisticato capace di una sequenza di orgasmi. E’ stata cancellata dal linguaggio e anche purtroppo dal corpo delle donne attraverso la violenta pratica dell’infibulazione, un fenomeno ancora diffuso in una trentina di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) L’8 marzo scorso il gruppo Gang to Clito, fondato da Julia Petri, ha fatto galleggiare nell’aria un gonfiabile di 5 metri che riproduce perfettamente una. L’iniziativa si è svolta in piazza Trocadero, proprio davanti alla Tour Eiffel: “davanti al fallo più famoso di Parigi” – ha dichiarato alla stampa Julia Petri – “è stata compiuta un’azione simbolica per denunciare le disparità di trattamento e l’analfabetismo sessuale istituzionale”. Laè stata ignorata per secoli dalla scienza medica che la riteneva un fallo abortito, viene descritta in molti testi come “pene rudimentale” ma è un piccolo organo sofisticato capace di una sequenza di orgasmi. E’ stata cancellata dal linguaggio e anche purtroppo dal corpo delle donne attraverso la violenta pratica dell’infibulazione, un feno ancora diffuso in una trentina di ...

