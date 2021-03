Frattamaggiore, postino preso a calci e pugni: aveva chiesto ad un automobilista di rallentare (Di lunedì 15 marzo 2021) Frattamaggiore, postino preso a calci e pugni. Un postino picchiato a calci e pugni da un automobilista: gli aveva chiesto di rallentare perché in pieno centro urbano. La vicenda a Frattamaggiore: l’aggressore è stato identificato grazie anche ad un video girato da un balcone, nel quale si vede la scena dell’aggressione. L’uomo, 30enne già noto alle forze dell’ordine, deve rispondere di violenza e minacce ad incaricato di pubblico servizio. Ha preso a calci e pugni un postino, “colpevole” semplicemente di avergli chiesto di rallentare: è accaduto a ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 15 marzo 2021). Unpicchiato ada un: glidiperché in pieno centro urbano. La vicenda a: l’aggressore è stato identificato grazie anche ad un video girato da un balcone, nel quale si vede la scena dell’aggressione. L’uomo, 30enne già noto alle forze dell’ordine, deve rispondere di violenza e minacce ad incaricato di pubblico servizio. Haun, “colpevole” semplicemente di averglidi: è accaduto a ...

