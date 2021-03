Francesco Gabbani | «Quando mi hanno fatto sentire diverso»

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 15 marzo 2021) Per Francesco Gabbani la «diversità» non è mai stato un ostacolo, ma una ricchezza. «La diversità non va mai vissuta come un limite, ma come un’opportunità per esprimere sé stessi. È per questo che, quando mi è stata data l’occasione di affrontare l’argomento per le nuove generazioni, per i giovani e i bambini, ho accettato con molto piacere» spiega al telefono Gabbani, felice e orgoglioso di aver preso parte a #IoSonoDiverso, la nuova campagna realizzata da Cartoon Network (canale 607 di Sky) che a partire dal 15 marzo, insieme a diversi volti noti come Andrea Delogu e CiccioGamer, si impegna a sensibilizzare i più piccoli sul tema dell’inclusività in tutte le sue forme, «cartonizzando» i personaggi che hanno scelto di sposare l’iniziativa.