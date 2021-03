Elisa canta per Save The Children in un Colosseo deserto: l’emozionante esibizione per non dimenticare i bambini della guerra in Siria. Video (Di lunedì 15 marzo 2021) Il Colosseo deserto e il silenzio spezzato dal canto di Elisa, ambasciatrice di Save the Children, che con la sua voce e, tra gli altri, il brano ‘Promettimi’ chiede al mondo di non dimenticare i bambini che continuano a perdere la vita nel conflitto in Siria. Una guerra iniziata ormai dieci anni fa. Proprio per ricordarlo, l’organizzazione che da oltre un secolo lotta per i bambini a rischio in tutto il mondo ha realizzato l’evento, a porte chiuse, prima dell’entrata in vigore del decreto Covid del 15 marzo. “Come Ambasciatrice di Save the Children, sento dentro, fortissimo, il dovere morale di fare la mia parte – ha raccontato Elisa – perché i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 marzo 2021) Ile il silenzio spezzato dal canto di, ambasciatrice dithe, che con la sua voce e, tra gli altri, il brano ‘Promettimi’ chiede al mondo di nonche continuano a perdere la vita nel conflitto in. Unainiziata ormai dieci anni fa. Proprio per ricordarlo, l’organizzazione che da oltre un secolo lotta per ia rischio in tutto il mondo ha realizzato l’evento, a porte chiuse, prima dell’entrata in vigore del decreto Covid del 15 marzo. “Come Ambasciatrice dithe, sento dentro, fortissimo, il dovere morale di fare la mia parte – ha raccontato– perché i ...

Advertising

repubblica : Elisa canta nel Colosseo vuoto: un grido di aiuto per i bambini della Siria - Corriere : Elisa canta nel Colosseo deserto: «La mia voce per la Siria» video - GiaSilvestrini : RT @repubblica: Elisa canta nel Colosseo vuoto: un grido di aiuto per i bambini della Siria - rebeccadebiasee : RT @indecisissimo: Elisa che canta “Promettimi“ nel Colosseo vuoto la cosa più bella che vedrete oggi - zdaeHeadz : RT @Corriere: Elisa canta nel Colosseo deserto: «La mia voce per la Siria» video -