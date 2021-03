È Peppe in ‘Makari’, chi è Domenico Centamore: ricordate in quale serie l’abbiamo già visto? (Di lunedì 15 marzo 2021) È il simpaticissimo Peppe Piccionello nella serie televisiva ‘Makari’, ma sapete chi è Domenico Centamore? Dove abbiamo già visto l’attore. È trascorsa una settimana esatta da quando, molto probabilmente per l’ultima volta, il simpaticissimo Commissario Montalbano ha salutato il suo pubblico italiano, eppure siamo già pronti ad accogliere un’altra ed imperdibile serie televisiva. Proprio per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 15 marzo 2021) È il simpaticissimoPiccionello nellatelevisiva, ma sapete chi è? Dove abbiamo giàl’attore. È trascorsa una settimana esatta da quando, molto probabilmente per l’ultima volta, il simpaticissimo Commissario Montalbano ha salutato il suo pubblico italiano, eppure siamo già pronti ad accogliere un’altra ed imperdibiletelevisiva. Proprio per L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

salvopa1967 : RT @sellerioeditore: Le massime di Peppe #Piccionello. La libertà e la gabbia. Aspettando #Màkari, la nuova fiction di @RaiUno In promo… - MazzaliVanna : RT @sellerioeditore: Le massime di Peppe #Piccionello. La libertà e la gabbia. Aspettando #Màkari, la nuova fiction di @RaiUno In promo… - Ioballodasola : RT @sellerioeditore: Le massime di Peppe #Piccionello. La libertà e la gabbia. Aspettando #Màkari, la nuova fiction di @RaiUno In promo… - CasaLettori : RT @sellerioeditore: Le massime di Peppe #Piccionello. La libertà e la gabbia. Aspettando #Màkari, la nuova fiction di @RaiUno In promo… - carlopalomar : RT @sellerioeditore: Le massime di Peppe #Piccionello. La libertà e la gabbia. Aspettando #Màkari, la nuova fiction di @RaiUno In promo… -