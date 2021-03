Daydreamer, ancora un cambio di palinsesto per la soap opera turca (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo cambiamento per quanto riguarda il palinsesto della soap opera di Canale 5 Daydreamer, in particolare per quanto riguarda la programmazione del fine settimana. I fans infatti potranno, questa volta, essere contenti della decisione presa, in quanto potranno seguire i loro beniamini, Can e Sanem anche nel pomeriggio del sabato. A partire dal 27 marzo 2021 andrà in onda dunque anche il sabato alle ore 15:30. Non è stata ancora resa nota la durata di questa ulteriore messa in onda settimanale. Per il momento non è prevista una messa in onda anche per la domenica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Daydreamer puntate turche, Can non riconosce Sanem L’affascinante fotografo al risveglio dal coma, non ricorderà nulla della sua fidanzata e della loro storia Le puntate ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 15 marzo 2021) Nuovo cambiamento per quanto riguarda ildelladi Canale 5, in particolare per quanto riguarda la programmazione del fine settimana. I fans infatti potranno, questa volta, essere contenti della decisione presa, in quanto potranno seguire i loro beniamini, Can e Sanem anche nel pomeriggio del sabato. A partire dal 27 marzo 2021 andrà in onda dunque anche il sabato alle ore 15:30. Non è stataresa nota la durata di questa ulteriore messa in onda settimanale. Per il momento non è prevista una messa in onda anche per la domenica. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…puntate turche, Can non riconosce Sanem L’affascinante fotografo al risveglio dal coma, non ricorderà nulla della sua fidanzata e della loro storia Le puntate ...

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer ancora Daydreamer Anticipazioni 15 marzo 2021: Emre e Leyla avranno un bambino! Leyla e Emre pronti a trasferirsi lontano nella Puntata di Daydreamer del 15 marzo 2021 Emre ha ... infatti, non gioca a favore del marito di Leyla che deve ancora trovare la sua strada. Emre e Leyla ...

Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 15 marzo 2021: figlio in arrivo per Leyla ed Emre? Daydreamer - Le ali del sogno torna lunedì 15 marzo 2021 su Canale 5 alle 16:35 nel suo slot ... Yigit chiede ancora una volta a Sanem di sposarlo, ma la ragazza, aiutata da Cengiz e da Muzaffer, prende ...

Daydreamer, anticipazioni 15 marzo: Sanem prende tempo Sanem sembrerà non essere in grado di prendere una decisione riguardo al suo futuro sentimentale. La ragazza, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in ond ...

