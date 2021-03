(Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Sale da 69 a 73 il numero dei pazienti ricoverati nel repartodel San Pio di Benevento. A comunicarlo è stata la stessa azienda ospedaliera attraverso il report quotidiano relativo alle ospedalizzazioni. Nel bollettino non si registrano decessi e al tempo stesso si segnala un paziente dimesso dalla struttura nelle ultime 24 ore. Dei 73 sono 50 i cittadini residenti nella provincia di Benevento e 23 quelli provenienti da altre province. Di seguito il report dettagliato dei vari reparti e il confronto con la giornata di ieri, domenica 14 marzo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

amnestyitalia : Per garantire che il sistema vaccinale contro il Covid-19 rispetti i diritti umani, basterebbe che le aziende farma… - ilriformista : L'accusa degli infettivologi di Bologna (e Burioni) dopo l’aumentare di casi Covid gravi anche tra i giovani - amnestyitalia : Aumentano le disuguaglianze mentre aziende farmaceutiche e stati ricchi mettono a rischio vite umane - anteprima24 : ** Covid-19, aumentano i ricoveri all'#Ospedale San Pio ** - Ettore31791256 : @holyernia I no vax causeranno il perpetuarsi della pandemia fino al 2024. Aumentano le varianti e cala l’età del c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid aumentano

AGI - Agenzia Italia

I numeri della Regione:ancora i ricoveri, nessun morto Sono 67 i nuovi contagi di Coronavirus in Basilicata ... Leggi ancheItalia oggi, dati delle Regioni: bollettino 15 marzo Le ...Genova -ancora i contagiati nel cluster dell'ospedale San Martino. Le persone attualmente positive ...secondo procedure subito appiccate una volta certificato il cluster tra l'area+ del ...Nella rete delle 717 Rsa convenzionate della Lombardia risiedevano, nel 2019, il 4,3% degli ultra65enni lombardi. Tra le proposte, la realizzazione di “strutture residenziali leggere inserite nelle co ...Un’epidemia nella pandemia. Più 30 per cento: è questo l’incremento medio dei casi di disturbi alimentari nell’ultimo anno (febbraio 2020 - febbraio 2021) rispetto allo stesso periodo 2019-2020, con u ...