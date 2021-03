Catechista scompare all’improvviso | scatta l’allarme da parte dei suoi ragazzi

Leggi su lalucedimaria

(Di lunedì 15 marzo 2021) Guai a pensare che le nuove generazioni non sappiano assumersi atti di responsabilità anche importanti. Quanto è accaduto nella parrocchia di Vercelli ne è una dimostrazione. Un gruppo distava seguendo il corso di preparazione alla cresima in modalità on line. Quando viene messo alla prova da un grave fatto. Dramma durante il catechismo in videocall L'articolo proviene da La Luce di Maria.