Bitcoin sul bilancio? Ecco cosa devi sapere (Di lunedì 15 marzo 2021) Bitcoin sul bilancio aziendale: negli USA le società rappresentano la criptovaluta in base alle regole per “beni immateriali” come la proprietà intellettuale Negli ultimi mesi grandi aziende, dalla casa automobilistica Tesla Inc alla società di business intelligence MicroStrategy Inc, hanno scambiato miliardi di dollari in contanti per Bitcoin. Tuttavia, rimangono ostacoli per la rapida alba… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 15 marzo 2021)sulaziendale: negli USA le società rappresentano la criptovaluta in base alle regole per “beni immateriali” come la proprietà intellettuale Negli ultimi mesi grandi aziende, dalla casa automobilistica Tesla Inc alla società di business intelligence MicroStrategy Inc, hanno scambiato miliardi di dollari in contanti per. Tuttavia, rimangono ostacoli per la rapida alba… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

thebizbtc : RT @Checkpoint_B: Un podcast diverso sul #Bitcoin: - Niente ads o sponsors - Episodi sbloccabili al raggiungimento della soglia di donazio… - Checkpoint_B : Un podcast diverso sul #Bitcoin: - Niente ads o sponsors - Episodi sbloccabili al raggiungimento della soglia di d… - pataepisi : Piccolo consiglio controllate SEMPRE la cartella spam io mi sono appena ritrovato 750.000$ in bitcoin sul mio accou… - moonloop3 : RT @MaximilianShare: Buon Lunedi ! #BTC ritraccia per andare a coprire il gap sul CME Futures ? Sembrerebbe ... #Bitcoin #Crypto #cr… - MaximilianShare : Buon Lunedi ! #BTC ritraccia per andare a coprire il gap sul CME Futures ? Sembrerebbe ... #Bitcoin #Crypto… -