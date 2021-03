“Basta Silenzi!”, cos’è la manifestazione in programma domani a Napoli (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFondi strutturali, programmazione 2021/2027 e Recovery Fund, questi i temi principali della manifestazione “Basta Silenzi!” in programma a Napoli per martedì 16 marzo. La mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl, Uil Campania prevede sei presidi tematici a Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania. Il presidio vedrà la partecipazione dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania e dei segretari delle categorie interessate. L’appuntamento è fissato per martedì 16 marzo alle 10.00 davanti al palazzo Santa Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFondi strutturali,zione 2021/2027 e Recovery Fund, questi i temi principali della” inper martedì 16 marzo. La mobilitazione unitaria di Cgil, Cisl, Uil Campania prevede sei presidi tematici a Palazzo Santa Lucia, sede della Giunta regionale della Campania. Il presidio vedrà la partecipazione dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Campania e dei segretari delle categorie interessate. L’appuntamento è fissato per martedì 16 marzo alle 10.00 davanti al palazzo Santa Lucia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

