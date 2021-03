AstraZeneca, arriva lo stop in tutta Italia: utilizzo vietato (Di lunedì 15 marzo 2021) stop all’utilizzo del vaccino AstraZeneca anche in Italia. Dopo alcuni lotti ritirati dal mercato e la recente sospensione in Germania, anche l’Agenzia del Farmaco Italiana ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema” il divieto di utilizzare il vaccino made in Pomezia-Oxford nel nostro Paese. Lo rende noto l’AGI. Una decisione che, come spiega l’AIFA, è stata “assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”. L’Aifa insieme all’Ema e agli altri Paesi “valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione“. Ma c’è di più. L’Aifa “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 marzo 2021)all’del vaccinoanche in. Dopo alcuni lotti ritirati dal mercato e la recente sospensione in Germania, anche l’Agenzia del Farmacona ha deciso di estendere “in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema” il divieto di utilizzare il vaccino made in Pomezia-Oxford nel nostro Paese. Lo rende noto l’AGI. Una decisione che, come spiega l’AIFA, è stata “assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paesi europei. Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso”. L’Aifa insieme all’Ema e agli altri Paesi “valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione“. Ma c’è di più. L’Aifa “renderà nota tempestivamente ogni ulteriore informazione che dovesse rendersi disponibile, ...

