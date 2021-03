Aifa: non ci sono nessi tra morti e vaccinazione con AstraZeneca (Di lunedì 15 marzo 2021) I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca "hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi". Quindi, secondo l'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), "l`allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato". L'Aifa sottolinea che "le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con Ema, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla vaccinazione".L'agenzia rassicura "fortemente" i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca per una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso. Giorgio Palù, presidente dell'Aifa, dal canto suo evidenzia che "c'è molta emotività rispetto ai vaccini". "Non c'è alcuna ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 15 marzo 2021) I casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino"hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi". Quindi, secondo l'Agenzia italiana del farmaco (), "l`allarme legato alla sicurezza del vaccinonon è giustificato". L'sottolinea che "le attività di farmacovigilanza proseguono sia a livello nazionale che europeo in collaborazione con Ema, monitorando con attenzione possibili effetti avversi legati alla".L'agenzia rassicura "fortemente" i cittadini sulla sicurezza del vaccinoper una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso. Giorgio Palù, presidente dell', dal canto suo evidenzia che "c'è molta emotività rispetto ai vaccini". "Non c'è alcuna ...

