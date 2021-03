Adua Del Vesco, dea in bikini: l’ex del Grande Fratello Vip divina (Di lunedì 15 marzo 2021) Adua Del Vesco ha postato uno scatto sensualissimo. L’attrice indossa un costume e non si può non notare il suo fisico statuario. Gli apprezzamenti dei followers sono migliaia, in tantissimi hanno commentato la straordinaria bellezza dell’attrice. Adua Del Vesco: Ormai è una star anche dei social Adua Del Vesco ha un profilo Instagram dove vanta un seguito clamoroso. L’attrice di origini sicule ha portato avanti il suo percorso all’interno della casa del Grande Fratello Vip con determinazione e si è fatta apprezzare dal pubblico del piccolo schermo per la sua bontà d’animo che traspare tutto dal suo sguardo. La sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata tra le più chiacchierate, complici alcune ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021)Delha postato uno scatto sensualissimo. L’attrice indossa un costume e non si può non notare il suo fisico statuario. Gli apprezzamenti dei followers sono migliaia, in tantissimi hanno commentato la straordinaria bellezza dell’attrice.Del: Ormai è una star anche dei socialDelha un profilo Instagram dove vanta un seguito clamoroso. L’attrice di origini sicule ha portato avanti il suo percorso all’interno della casa delVip con determinazione e si è fatta apprezzare dal pubblico del piccolo schermo per la sua bontà d’animo che traspare tutto dal suo sguardo. La sua esperienza alVip è stata tra le più chiacchierate, complici alcune ...

La7tv : #nonelarena Non è l'Arena a Milano per provare ad intervistare Adua Del Vesco - rosysupporter : Losito, tenta di salvarla. I due erano molto legati tanto che Adua canta e recita nel video clip “Sei Sei Sei” scri… - rosysupporter : Adua Del Vesco. Vero nome Rosalinda Cannavò, origini siciliane, ex fidanzata di Massimiliano Morra. Ai provini del… - corayros : RT @FreeWor07126242: Bene, FINALMENTE SI STANNO RISVEGLIANDO LE COSCIENZE, dopo PARPIGLIA, il sito di DAVIDE MAGGIO: Ares Gate, a Non è L… - estreghetta03 : RT @FreeWor07126242: Bene, FINALMENTE SI STANNO RISVEGLIANDO LE COSCIENZE, dopo PARPIGLIA, il sito di DAVIDE MAGGIO: Ares Gate, a Non è L… -