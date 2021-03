VIDEO / Diletta Leotta sceglie un giallo fosforescente per Parma-Roma (Di domenica 14 marzo 2021) Prima trucco e parrucco e poi la partita. Diletta Leotta ha condotto su Dazn il pre e il post di Parma-Roma e ha mostrato ai suoi follower la fase della preparazione prima della sua discesa in campo. E mostra anche i tecnici della rete che arrivano a chiamarla perché è tutto pronto per l'inizio del programma. Look scelto? Un maglione giallo fosforescente che mette in risalto il suo biondo. Golssip. Leggi su golssip (Di domenica 14 marzo 2021) Prima trucco e parrucco e poi la partita.ha condotto su Dazn il pre e il post die ha mostrato ai suoi follower la fase della preparazione prima della sua discesa in campo. E mostra anche i tecnici della rete che arrivano a chiamarla perché è tutto pronto per l'inizio del programma. Look scelto? Un maglioneche mette in risalto il suo biondo. Golssip.

