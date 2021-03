Stellini: “Gara difficile, ci voleva una grande giocata per sbloccarla” (Di domenica 14 marzo 2021) Il vice-allenatore dell’Inter Cristian Stellini ha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Torino: “Sono vittorie importanti, queste gare non sono semplici da giocare. Queste squadre si difendono e non ti concedono molto. Ci vogliono degli episodi per sbloccarle, nel secondo gol abbiamo trovato una gran giocata tra Sanchez e Lautaro Martinez”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 marzo 2021) Il vice-allenatore dell’Inter Cristianha parlato a Sky Sport dopo il successo contro il Torino: “Sono vittorie importanti, queste gare non sono semplici da giocare. Queste squadre si difendono e non ti concedono molto. Ci vogliono degli episodi per sbloccarle, nel secondo gol abbiamo trovato una grantra Sanchez e Lautaro Martinez”. Foto: sito ufficiale Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

gianpi36590925 : RT @marifcinter: Stellini: 'Queste sono vittorie molto importanti, i punti contano tanto per tutti e le squadre non ti concedono tanto. Ser… - giuliano_flego : RT @marifcinter: Stellini: 'Queste sono vittorie molto importanti, i punti contano tanto per tutti e le squadre non ti concedono tanto. Ser… - LuigiBevilacq17 : RT @marifcinter: Stellini: 'Ci aspettavamo da Eriksen e Sanchez un cambio di marcia e così è stato, avevamo lavorato su loro a gara in cors… - KINSHASAAAAAAA : @biscione_blog Statistica inutile, Conte ha allenato la sua 100, 200, 300 e 400 panchina in Serie A senza vincere,… - ItaSportPress : Inter, Stellini: 'Vittoria importante, Sanchez ed Eriksen hanno cambiato la gara' - -