Advertising

ItaSportPress : Punizione millimetrica: piccolo spazio in barriera e rete da sogno (VIDEO) - -

Ultime Notizie dalla rete : Punizione millimetrica

Il Messaggero

... segnalata un posizionedi fuorigioco 18' fischiata una carica al portiere a Odgaard ... 48'dai 25 metri in posizione centrale di Masciangelo e palla che si infrange sulla ......per il gol bellissimo annullato dal Var dopo lungo consulto per questione davvero. Per ... sv LOBOTKA Anche per lui i pochi minuti finali, guadagna una buonama poi gli azzurri non ...ma un fuorigioco millimetrico di Morata e una traversa di Cuadrado costringono le squadre ai supplementari. Nei primi 15 minuti di extra-time non ci sono azioni, poi la rete del 2-2 di Sergio Oliveira ...Juve eliminata dalla Champions League dal Porto: Cristiano Ronaldo si gira in barriera sulla punizione decisiva di Oliveira VIDEO HIGHLIGHTS.