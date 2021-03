Orietta Berti | quella ‘bugia’ rivelata in diretta

(Di domenica 14 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., ospite in quel di Verissimo, ha voluto raccontare un siparietto e un aneddoto riguardante suo figlio. Ecco i dettagli.negli ultimi giorni è prepotentemente balzata sotto la luce dei riflettori e della ribalta. Il motivo, come tutti sanno, è stata la sua partecipazione al Festival di Sanremo, che si è svolto

Advertising

tpi : Amanda Lear: “A Sanremo dovevo duettare coi Maneskin ma non avevano soldi, è andato il tizio con la barba. Achille… - trash_italiano : Buongiorno Orietta Berti - Corriere : Orietta Berti: «Ho sentito tanti stonare, credono che cantare sia facile» - muffvns : RT @fabfrnkie: Nel frattempo vi state perdendo Luca e Paolo che cantano musica leggerissima con un'Orietta Berti con i pattini - severusmagiustu : Se qualche anno fa mi avessero detto che un pezzo di Orietta Berti mi sarebbe entrato in testa sconvolgendomi le gi… -

Ultime Notizie dalla rete : Orietta Berti

non è passata inosservata al Festival di Sanremo . I suoi outfit, eleganti ma al tempo stesso casual, hanno fatto a lungo discutere. Gli accessori da rapper e i colori tenui degli abiti ...Intorno al tavolo ospiti di questa settimana. La cantante è stata la regina indiscussa di Sanremo 2021 con i suoi outfit, ma per il brano 'Quando ti sei innamorato' con cui si è ...Orietta Berti non è passata inosservata al Festival di Sanremo. I suoi outfit, eleganti ma al tempo stesso casual, hanno fatto a lungo discutere. Gli accessori da rapper e i colori tenui degli abiti s ...Orietta Berti, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha parlato del marito, che è stato molto male a causa del Covid.