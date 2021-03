L’ex attaccante dell’Inter ora in forza al Flamengo (Di lunedì 15 marzo 2021) Party clandestino malgrado covid, arrestato Gabriel Barbosa "Gabigol", calciatore del Flamenco, che ora rischia una pesante incriminazione Party clandestino malgrado Covid: arrestato Gabigol su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 15 marzo 2021) Party clandestino malgrado covid, arrestato Gabriel Barbosa "Gabigol", calciatore del Flamenco, che ora rischia una pesante incriminazione Party clandestino malgrado Covid: arrestato Gabigol su Notizie.it.

Advertising

edocozza : Dice il @MailSport che #Gabigol è stato sottoposto a fermo dalla polizia dopo essere stato trovato in un casinò ill… - sportli26181512 : Ligue 1, Delort esulta mangiando un coccodrillo. Tris del Bordeaux: Curioso siparietto in Nimes-Montpellier: l'atta… - MatteoPedrosi : Ancora bravo Sanabria a proteggere palla e a servire Murru in profondità, il cui tiro viene respinto da Skriniar. B… - Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: La rinascita di #Milik ???? Sono 3 gol in 6 partite per l'attaccante ex #Napoli ?? Ecco il video della sua prodezza ?? #LB… - BombeDiVlad : La rinascita di #Milik ???? Sono 3 gol in 6 partite per l'attaccante ex #Napoli ?? Ecco il video della sua prodezza… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex attaccante Roma, Pellegrini festeggia Immobile: “Auguri fratello mio!” Corriere dello Sport.it