Lazio zona rossa: l’elenco completo dei negozi che restano aperti (Di domenica 14 marzo 2021) Lazio zona rossa, da domani lunedì 15 marzo 2021 scatta l’ingresso della Regione nella fascia con maggiori restrizioni. Ciò comporterà, di fatto, un ‘lockdown’ effettivo con conseguente sospensione di tutte le attività ritenute non essenziali. L’unica differenza con lo scorso anno sarà la possibilità delle attività di ristorazione di lavorare con l’asporto. Lazio zona rossa: i negozi che restano aperti Vediamo nel dettaglio quali saranno le attività chiuse e quelle che, invece, potranno restare aperte. Si legge nel dpcm del 2 marzo 2021 che ha apportato alcune modifiche alle regole in vigore nella cosiddetta zona rossa: Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fattaeccezione per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 14 marzo 2021), da domani lunedì 15 marzo 2021 scatta l’ingresso della Regione nella fascia con maggiori restrizioni. Ciò comporterà, di fatto, un ‘lockdown’ effettivo con conseguente sospensione di tutte le attività ritenute non essenziali. L’unica differenza con lo scorso anno sarà la possibilità delle attività di ristorazione di lavorare con l’asporto.: icheVediamo nel dettaglio quali saranno le attività chiuse e quelle che, invece, potranno restare aperte. Si legge nel dpcm del 2 marzo 2021 che ha apportato alcune modifiche alle regole in vigore nella cosiddetta: Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fattaeccezione per le ...

Advertising

RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo #COVID19 - RegioneLazio : Il Lazio in zona rossa da lunedì 15 marzo - FrancescoLollo1 : Mentre il #Lazio si avvia a entrare in zona rossa, in Regione #Zingaretti ufficializza l'inciucio tra #Pd e #M5S, d… - stormi1904 : RT @rep_roma: Coronavirus, doppio Rt e boom di guariti. “Così il Lazio è finito in zona rossa” [di Lorenzo D'Albergo e Arianna di Cori] [ag… - ilmamilio : COVID | Lazio Zona Rossa dal 15/3: il link con l'autocertificazione pubblicata dal Ministro dell'Interno… -