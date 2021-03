Inter, Stellini: «Vittoria molto importante, Conte è la nostra guida» (Di domenica 14 marzo 2021) Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al posto dello squalificato Antonio Conte commentando la gara contro il Torino Cristian Stellini, vice allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky al posto dello squalificato Antonio Conte commentando la gara contro il Torino. Queste le sue parole. SCUDETTO – «Sono Vittoria molto importanti perché queste partite non sono semplice da giocare. Queste squadre ti aspettano e si difendono bene. Servono grandi giocate o episodi per sbloccarle. Noi li abbiamo trovati entrambi». CAMBI – «Gli ingressi di Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita. Eriksen aveva qualche problema ma poteva giocare. Ci aspettavamo n cambio di marcia da loro e abbiamo lavorato in settimana per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 marzo 2021) Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky al posto dello squalificato Antoniocommentando la gara contro il Torino Cristian, vice allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky al posto dello squalificato Antoniocommentando la gara contro il Torino. Queste le sue parole. SCUDETTO – «Sonoimportanti perché queste partite non sono semplice da giocare. Queste squadre ti aspettano e si difendono bene. Servono grandi giocate o episodi per sbloccarle. Noi li abbiamo trovati entrambi». CAMBI – «Gli ingressi di Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita. Eriksen aveva qualche problema ma poteva giocare. Ci aspettavamo n cambio di marcia da loro e abbiamo lavorato in settimana per ...

Advertising

gilnar76 : Inter, Stellini svela su Conte: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Un, due, tre... Stellini: terza vittoria da capo allenatore, ma che fatica per l'Inter a Torino. Risolve Lautaro, finisc… - GoalItalia : Stellini spiega la mossa decisiva in #TorinoInter: 'Eriksen e Sanchez hanno cambiato la partita' ?? - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Stellini: 'Vincere tante partite consecutivamente in questo momento è particolarmente importante. Ora tante squadre ci asp… - passione_inter : Torino-Inter, Stellini (Inter Tv): 'Vinta grazie alla tecnica in panchina. Non era facile, pensiamo solo a noi stes… -