Enrico Letta: 'Mi candido ma serve un nuovo Pd, non un nuovo segretario' (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha detto Enrico Letta , unico candidato alla segreteria del Pd con 713 firme, aprendo l'assemblea dem. 'Vorrei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) 'Saluto e ringrazio Zingaretti per avermi cercato. Siamo amici e lavoreremo insieme'. Lo ha detto, unico candidato alla segreteria del Pd con 713 firme, aprendo l'assemblea dem. 'Vorrei ...

Advertising

CottarelliCPI : Enrico #Letta ha accettato di candidarsi alla Segreteria del PD. È una bellissima notizia per il PD e per tutti gli italiani. Grazie Enrico. - welikeduel : 'Ho delle idee molto nette e molto forti. Non arrivo con l'idea di vivacchiare, arrivo con l'idea di imprimere una… - welikeduel : 'La politica io ce l'ho nel cuore, penso che la richiesta di provare a dare una svolta al PD, di aprire la porta a… - fisco24_info : Enrico Letta traccia la strada, 'progressisti nei valori e riformisti nel metodo': AGI - 'Progressisti nei valori,… - StartMagNews : Next Generation Eu rappresenta un’occasione che si presenta una volta sola nell’arco di una generazione e l’Italia… -