Covid | terza ondata è in arrivo il picco

La crescita dei contagi da coronavirus in Italia starebbe rallentando ed il picco della terza ondata è stimato tra circa una settimana. È la previsione che fa al Corriere della Sera, l'epidemiologo e docente di Statistica medica all'università Statale di Milano, Carlo La Vecchia.

Il picco della terza ondata tra 7 giorni Come riportato dal Corriere, Carlo La Vecchia, epidemiologo e docente di Statistica medica all'università Statale di Milano, ha spiegato che 'i dati mostrano ... È fondamentale cercare di fermare una terza ondata ... Secondo alcune stime degli esperti lombardi il picco della curva dei contagi dovrebbe arrivare in circa una settimana. La crescita dei contagi da coronavirus in Italia starebbe rallentando ed il picco della curva dei contagi dovrebbe arrivare in circa una settimana.