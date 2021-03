Covid-19 | aumenta il numero dei positivi nel Salernitano | la situazione nei comuni

Leggi su anteprima24

(Di domenica 14 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSui 2449 casi registrati oggi sull’intero territorio della Regione Campania, secondo il bollettino dell’unità di crisi regionale, 341 provengono dal territorio della Provincia di Salerno che, in totale, oggi raggiunge quota 46.430 di. Per quanto riguarda i nuovi casi registrati oggi, ecco, comune per comune, i numeri (elencati in ordine alfabetico): Agropoli 4 Albanella 5 Altavilla Silentina 1 Angri 7 Atena Lucana 1 Baronissi 6 Battipaglia 16 Bellizzi 8 Buonabitacolo 1 Caggiano 3 Campagna 3 Capaccio Paestum 5 Cava de’Tirreni 35 Cetara 2 Eboli 4 Furore 1 Giffoni Sei Casali 4 Giffoni Valle Piana 9 Maiori 1 Mercato San Severino 5 Montecorvino Rovella 6 Montesano sulla Marcellana 2 Nocera Inferiore 16 Nocera Superiore 2 Olevano sul Tusciano 4 Padula 1 Pagani 30 Pellezzano 4 Perito 1 Polla 5 Pontecagnano 9 Praiano 2 Ravello 2 Sala ...