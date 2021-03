Coronavirus | Gianmarco Tamberi è positivo | c’è l’annuncio

(Di domenica 14 marzo 2021) in queste ore da parte del campione di salto in alto.al. Ecco infatti quanto ammesso in queste ore dal campione di salto in alto sulla propria pagina Instagram: “Ho aspettato qualche giorno a dirvelo amici miei, aspettavo di star di nuovo bene L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Queenatletica : Gianmarco Tamberi ha contratto il #coronavirus ! Lo ha rivelato lui stesso su Facebook, ma adesso, dopo 2 giorni di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Gianmarco

Corriere dello Sport.it

Tamberi , primatista italiano del salto in alto e fresca medaglia d'argento agli Europei indoor di Torun , è positivo al. Lo ha annunciato lo stesso azzurro dell'atletica leggera ......in questo 2021 è partito in forte ritardo rispetto al passato a causa dell'emergenza, ... La Venere di Garlasco e compagna del calciatoreFiory è stata anche in questo inizio una ...ROMA - Gianmarco Tamberi positivo al Covid ... parlando di "alcuni casi di positività al Covid-19 insorti nell'ambito della squadra nazionale alcuni giorni dopo il rientro dai recenti Campionati ...Gianmarco Tamberi ha annunciato di essere positivo al coronavirus. "Ho cercato di avvertire chiunque abbia incontrato in questi giorni, ma se mi fossi dimenticato di qualcuno vi prego di farvi ...