Caro Enrico | serve il partito ma anche il segretario

(Di domenica 14 marzo 2021) C’è da essere grati aLetta che in una fase fortemente atipica della democrazia italiana, con l’ennesimo governo non eletto dai cittadini, e dentro a una pandemia globale che continua ad accelerare, non ci ha pensato un attimo a mollare tutto per prendere in mano le redini di unai suoi minimi storici. Unche ormai sta al governo per capire l’effetto che fa, senza riuscire a dettare l’agenda, unsfiancato dalla lotta fratricida tra capibastone i cui progetti per il paese francamente sfuggono, unche è la somma di due, quello romano, chiuso dentro ai palazzi del potere, e il“dei circoli e dei territori” con amministratori che ogni giorno tirano la carretta, sotto shock per la vergogna urlata da Zingaretti.non ha ...