Autismo Per tanti bambini percorsi positivi se intervento giusto

ISTITUTO DI ORTOFONOLOGIA – PRESENTA IL NUOVO CORSO Autismo Stereotipie e atipie non devono piu' spaventare. Tutta la popolazione "normotipica" e' chiamata a compiere uno sforzo per comprendere il senso di alcuni comportamenti autistici. "Soprattutto non c'e' bisogno di avere solo e sempre una visione catastrofica dei disturbi dello spettro autistico, perche' tutto il lavoro fatto ci dimostra che tantissimi bambini possono avere dei percorsi positivi. Molti possono raggiungere degli optimal outcomes e per ogni bambino vale la pena di mettere in campo tutti gli sforzi possibili". Lo dice Magda Di Renzo, responsabile del servizio Terapie dell'Istituto di Ortofonologia (IdO), ponendosi l'obiettivo di rendere accessibile a famiglie e operatori sociosanitari il primo approccio evolutivo a mediazione

