Assemblea Pd | Cuppi | “Zingaretti ha dato una scossa al partito” | Letta | “Sono emozionato”

(Di domenica 14 marzo 2021) Siaperti in mattinata, intorno alle 9:45 circa, i lavori per l’nazionale del Pd. La prima a prendere la parola è stata la presidente dem Valentina, che ha formalizzato le dimissioni di Nicola. “ha voluto dare unaal”, ha detto. Alle 11:45 l’intervento del prossimo segretario Enrico, visibile sulla pagina Facebook del Pd e su immaginaweb.nazionale Pd,: “Cogliamo l’opportunità” “Le sue dimissionistate un atto politico molto forte che ci spinge a un’analisi profonda del, che ci interroga sullo stare insieme, sul pluralismo. Era evidente che volesse dare ...

Advertising

Andrea39526816 : RT @MediasetTgcom24: Assemblea Pd, Cuppi: dimissioni Zingaretti atto politico molto forte #assembleapd - fisco24_info : Pd, Cuppi apre assemblea: 'E' momento di definire anima e identità': Al Nazareno presenti Letta Orlando, Provenzano… - bertolire : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… - attilasarti : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… - skyeltonblues : RT @Arturo_Parisi: “Il Pd nasconde la polvere sotto il tappeto: l’assemblea evita il dibattito su Zingaretti e la crisi del partito e incor… -

Ultime Notizie dalla rete : Assemblea Cuppi

Partito Democratico

L'avvio dell'resta fissato per le 9,30, quando la presidente, Valentina, nel suo intervento, formalizzerà le dimissioni di Zingaretti e farà il punto. Poi, i lavori verranno sospesi ...La nomina di Verini viene così ratificata dopo mesi, dal momento che a causa del Covid l'nazionale non si era più formalmente riunita. Ore 10.05 - Apre i lavori la presidente: "Basta ...Letta alle prese coi 'cocci' del Pd. Oggi l'incoronazione con un voto 'bulgaro', ma le correnti dem sono già entrate in piena fibrillazione. La squadra di Letta: i suoi amici di sempre ...La nomina di Verini viene così ratificata dopo mesi, dal momento che a causa del Covid l’assemblea nazionale non si era più formalmente riunita. Ore 10.05 - Apre i lavori la presidente Cuppi: «Basta ...