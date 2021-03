A che serve il dolore? Due libri e due punti di vista per riflettere (Di domenica 14 marzo 2021) Serena Dandini Uno degli effetti di questa pandemia è il ritorno in scena del dolore. Non solo quello fisico ma anche quello derivato dalla paura e dalla sofferenza psicologica causata dalla perdita di un orizzonte e da un senso di fragilità globale. Fino a un anno fa la società occidentale era sinonimo di benessere, a tal punto che per ogni lieve malessere era stato messo a punto un farmaco pronto ad arginarlo. «La passività della sofferenza non ha alcun posto nella società attiva». Fedeli all’ideologia della performance e impegnati nella rincorsa di un’eterna giovinezza il dolore viene interpretato come un segno di debolezza, qualcosa da nascondere ed eliminare prontamente come una vergogna. A spiegarci questo processo è appena uscito un saggio affascinante. La società senza dolore. Perché abbiamo bandito la sofferenza ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 marzo 2021) Serena Dandini Uno degli effetti di questa pandemia è il ritorno in scena del. Non solo quello fisico ma anche quello derivato dalla paura e dalla sofferenza psicologica causata dalla perdita di un orizzonte e da un senso di fragilità globale. Fino a un anno fa la società occidentale era sinonimo di benessere, a tal punto che per ogni lieve malessere era stato messo a punto un farmaco pronto ad arginarlo. «La passività della sofferenza non ha alcun posto nella società attiva». Fedeli all’ideologia della performance e impegnati nella rincorsa di un’eterna giovinezza ilviene interpretato come un segno di debolezza, qualcosa da nascondere ed eliminare prontamente come una vergogna. A spiegarci questo processo è appena uscito un saggio affascinante. La società senza. Perché abbiamo bandito la sofferenza ...

