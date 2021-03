World Wide Web | cosa potrebbe cambiare in futuro

(Di sabato 13 marzo 2021) IlWeb come lo conosciamo oggigrazie a leggi controverse come quelle proposte in Australia. Vediamoaccadere.Web:sta succedendo? Tim Berners-Lee, colui che ha contribuito a dar vita al concetto stesso di Internet, ha dichiarato che la scelta dell’Australia di far pagare alle grandi aziende

Advertising

initlabor : RT @_DAGOSPIA_: 'LE COSE DEVONO CAMBIARE' - TIM BERNERS-LEE FESTEGGIA IL 32ESIMO COMPLEANNO DEL WORLD WIDE WEB... - informapirata : RT @PiratiIo: Oggi il world wide web spegne 32 candeline. Il termine venne coniato dall’informatico britannico Tim Berners-Lee, padre della… - PiratiIo : Oggi il world wide web spegne 32 candeline. Il termine venne coniato dall’informatico britannico Tim Berners-Lee, p… - _DAGOSPIA_ : 'LE COSE DEVONO CAMBIARE' - TIM BERNERS-LEE FESTEGGIA IL 32ESIMO COMPLEANNO DEL WORLD WIDE WEB...… - antoniodinanni : @milosuxx @repubblica ti assicuro che all'estero è utilizzato. Lo sento dire tra colleghi IT world wide. Ripeto, no… -

Ultime Notizie dalla rete : World Wide

Key4biz

Da 'www.hdblog.it' TIM BERNERS LEE THE NEXT WEB Il web compie 32 anni, e il primo a festeggiare l'evento è - come deve essere - il suo papà, ovvero Tim Berners - Lee. L'inventore delWeb ha visto crescere la ...Il web compie 32 anni , e il primo a festeggiare l'evento è - come deve essere - il suo papà, ovvero Tim Berners - Lee . L'inventore delWeb ha visto crescere la sua creatura, e nel tempo è aumentata la preoccupazione (sua e non solo) che da opportunità la rete si potesse trasformare in un ambiente nelle mani di pochi e ...Il fondatore del World Wide Web ha sottolineato come, oggi più che mai, sia fondamentale per i governi investire per marginalizzare il divario digitale ...Il web compie 32 anni, e il primo a festeggiare l'evento è - come deve essere - il suo papà, ovvero Tim Berners-Lee. L'inventore del World Wide Web ha visto crescere la sua creatura, e nel tempo è aum ...