Un anziano muore intossicato, moglie e figlio gravi: cosa è successo (Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia ad Ancona. Un anziano è morto intossicato mentre la moglie e il figlio sono ricoverati all’ospedale in gravi condizioni Una immane tragedia si è consumata in quel di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 marzo 2021) Tragedia ad Ancona. Unè mortomentre lae ilsono ricoverati all’ospedale incondizioni Una immane tragedia si è consumata in quel di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Ilenia Abbondanza su BlogLive.it.

Advertising

vivereancona : Fuga di monossido di carbonio, muore un anziano: gravi moglie e figlio - LucioMM1 : @emmevilla Scusate ma le persone possono morire una volta sola, l'anziano fragilissimo che muore di covid una frazi… - Llukas79 : @Ho2AlidiCera @MassimoCocilovo @f_ronchetti Ah beh che vuoi che siano. Considerato che di covid non muore nessuno s… - Adolf80606202 : @JedHemlock Non si tratta di essere virologo, bisogna dire le cose come stanno cioè se muore un vecchio con 4568pat… - sissiisissi2 : RT @GiancarloCharly: #portaaporta @GiorgiaMeloni In palestra ci vanno i giovani che poi rientrano a casa da mamma e papà che sono anziani… -