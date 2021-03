Udinese | Gotti | «Stiamo crescendo Futuro De Paul? Deciderà col club»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 14 marzo 2021) Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa: le sue dichiarazioni Luca, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Genoa. PRESTAZIONE – «I primi dieci momenti non mi erano dispiaciuti fino alla prodezza di Pandev. In un minuto e mezzo nel recupero abbiamo concesso due occasioni: probabilmente io ho sottovalutato la stanchezza di qualche giocatore mio. Nel primo tempo abbiamo corso abbastanza per rincorrere il risultato, poi abbiamo avuto le nostre occasioni. Avevo la sensazione che potevamo puntare a qualcosa di importante. Poi quel minuto e mezzo mi lascia un po’ di amarezza». CONFRONTO CON IL GIRONE D’ANDATA – «Non è cambiato molto. L’ha avuto una debacle nel numero di ...