Sci alpino | Marco Odermatt trionfa a Kranjska Gora e balza in testa alla classifica di gigante

(Di sabato 13 marzo 2021) Uno straordinarioneldied ottiene una vittoria che riapre completamente la lotta per la Coppa del Mondo generale. Si tratta del quarto successo della carriera per lo svizzero, forse il più importante, perchè gli permette anche di portarsi al comando delladiad una sola gara dal termine con 25 punti di vantaggio su Pinturault. Semplicemente perfetta la seconda manche di, che ha rimontato dquarta posizione, infliggendo distacchi abissali agli avversari. Al secondo posto, infatti, c’è il compagno di squadra Loic Meillard, che era al comando con sei decimi di vantaggio sul connazionale, per poi chiudere al traguardo con 1.06 di ritardo. Terza ...

Marco Odermatt ha vinto lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020 - 2021 . Lo svizzero ha chiuso con il tempo complessivo di 2'12"87, precedendo il connazionale Loic Meillard (+1"06) e l'austriaco Stefan Brennsteiner (+1"09). Solamente quarto invece ...Mikaela Shiffrin è al comando nella 1ª manche del secondo slalom speciale di Are, in Svezia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile . Con il tempo di 52.75, la fuoriclasse americana precede l'emergente austriaca Katharina Liensberger di 0.19 centesimi e la tedesca Lena Duerr di 0.68. In ritardo le azzurre, con ...Luca De Aliprandini ha commentato la sua prova odierna a Kranjska Gora, dove ha ottenuto un 15° posto nel gigante maschile.