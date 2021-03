Sampdoria, termina l’isolamento: tuttin negativi i tamponi effettuati (Di sabato 13 marzo 2021) termina l’isolamento fiduciario in casa Sampdoria. Tutti negativi i tamponi a cui si sono sottoposti giocatori e staff tecnico del club Buone notizie in casa Sampdoria. Gli ultimi tamponi effettuati dai giocatori e dallo staff tecnico hanno dato esito negativo. Ad eccezione di un caso ancora positivo, il gruppo squadra può abbandonare l’isolamento fiduciario a cui era sottoposto da alcuni giorni. Una notizia sicuramente positiva alla vigilia della trasferta di Bologna. Questo il comunicato della Sampdoria: “L’U.C. Sampdoria comunica che i tamponi naso-faringei effettuati oggi (10° giorno da riscontrata positività) ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato ... Leggi su zon (Di sabato 13 marzo 2021)fiduciario in casa. Tuttia cui si sono sottoposti giocatori e staff tecnico del club Buone notizie in casa. Gli ultimidai giocatori e dallo staff tecnico hanno dato esito negativo. Ad eccezione di un caso ancora positivo, il gruppo squadra può abbandonarefiduciario a cui era sottoposto da alcuni giorni. Una notizia sicuramente positiva alla vigilia della trasferta di Bologna. Questo il comunicato della: “L’U.C.comunica che inaso-faringeioggi (10° giorno da riscontrata positività) ai componenti del ‘Gruppo Squadra’ hanno dato ...

