Razzie Awards: Dolittle, Music e Rudy Giuliani in nomination (Di sabato 13 marzo 2021) Gli annuali Razzie Awards, assegnati ai film peggiori dell’anno, hanno svelato le loro nomination venerdì, con il remake di Robert Downey Jr Dolittle, Sia’s Music, il documentario sulle elezioni rubate Absolute Proof di Mr Pillow Mike Lindell e il cameo di Rudy Giuliani in Borat Moviefilm successivo stroncato dal gruppo. Chi sono i peggiori nominati ai Razzie Awards? Anche quest’anno ci sono film e interpreti altisonanti: tra tutti Wonder Woman 1984, candidato nella categoria Peggior Remake, Rip-Off o Sequel e Glenn Close, in lizza per il premio come Peggior Attrice a causa della sua performance in Elegia americana. Glenn Close potrebbe dunque vincere un Razzie mentre è ancora alla in lizza per l’Oscar dopo ben 7 ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 13 marzo 2021) Gli annuali, assegnati ai film peggiori dell’anno, hanno svelato le lorovenerdì, con il remake di Robert Downey Jr, Sia’s, il documentario sulle elezioni rubate Absolute Proof di Mr Pillow Mike Lindell e il cameo diin Borat Moviefilm successivo stroncato dal gruppo. Chi sono i peggiori nominati ai? Anche quest’anno ci sono film e interpreti altisonanti: tra tutti Wonder Woman 1984, candidato nella categoria Peggior Remake, Rip-Off o Sequel e Glenn Close, in lizza per il premio come Peggior Attrice a causa della sua performance in Elegia americana. Glenn Close potrebbe dunque vincere unmentre è ancora alla in lizza per l’Oscar dopo ben 7 ...

FabioPariante : RT @wireditalia: Sono gli Oscar al contrario. Fra i peggiori titoli che se li contendono ci sono 365 giorni con Michele Morrone, Dolittle c… - cineblogit : Razzie Awards 2021, nomination: guidano Dolittle e 365 Giorni - uauacineclube : Razzie Awards: 'As Aventuras do Dr. Dolittle' e Rudy Giuliani entre os nomeados - Ash71Pietro : Razzie Awards 2021, nomination: guidano Dolittle e 365 Giorni - MangaForevernet : ? Razzie Awards - nominati Wonder Woman 1984 e Robert Downey Jr. ? ? -