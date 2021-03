Quando subisci l’incendio di un bosco, non puoi affrontare da solo le spese per la ricostruzione (Di sabato 13 marzo 2021) di Roberto Severoni “Un incendio selvaggio ha divorato 35 ettari di bosco e abitazioni a San Silvestro: si fanno le stime dei danni”. Così hanno titolato le diverse agenzie di stampa di Pescara e d’Abruzzo il 30 agosto 2020. l’incendio di un bosco restituisce ai proprietari un patrimonio ferito, un patrimonio di tutti anche se la custodia è affidata ai proprietari. Un bosco di città è ancora più importante per le sue funzioni di raffrescare e disinquinare, ma soprattutto svolge una funzione di naturalità nell’animo umano che si risveglia semplicemente immergendosi nei suoi odori, nei suoi frutti, nella sua ombra, nei suoi colori e nei suoi animali. Lasciare il peso della ricostruzione a chi ha perduto tutto o quasi vuol dire non fare nulla per ripristinare, migliorare e proteggere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 marzo 2021) di Roberto Severoni “Un incendio selvaggio ha divorato 35 ettari die abitazioni a San Silvestro: si fanno le stime dei danni”. Così hanno titolato le diverse agenzie di stampa di Pescara e d’Abruzzo il 30 agosto 2020.di unrestituisce ai proprietari un patrimonio ferito, un patrimonio di tutti anche se la custodia è affidata ai proprietari. Undi città è ancora più importante per le sue funzioni di raffrescare e disinquinare, ma soprattutto svolge una funzione di naturalità nell’animo umano che si risveglia semplicemente immergendosi nei suoi odori, nei suoi frutti, nella sua ombra, nei suoi colori e nei suoi animali. Lasciare il peso dellaa chi ha perduto tutto o quasi vuol dire non fare nulla per ripristinare, migliorare e proteggere il ...

