Parma, D'Aversa: 'Contro la Roma uno tra Pellè o Zirkzee' (Di sabato 13 marzo 2021) Parma - " Mi ritrovo a commentare una squalifica, di cui mi scuso pubblicamente, ma che non voglio commentare perché ci sarà un ricorso da parte del club. Mi dispiace molto aver lasciato la squadra in ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 marzo 2021)- " Mi ritrovo a commentare una squalifica, di cui mi scuso pubblicamente, ma che non voglio commentare perché ci sarà un ricorso da parte del club. Mi dispiace molto aver lasciato la squadra in ...

Advertising

fcin1908it : Parma, D’Aversa torna sul ko con l’Inter: “Possiamo recriminare sul risultato” - MCalcioNews : Parma, D'Aversa: 'Il presidente ci crede. Presi tanti gol? Il cambiare spesso non aiuta' - apetrazzuolo : PARMA - D'Aversa: 'Dobbiamo essere consapevoli e vogliosi di fare punti anche contro una grande' - MaxBernardi23 : @Francescovic17 @oniizip10 Esterno d'attacco e a volte trequartista ma giocava con 50 metri di campo davanti. Il Pa… - felicissimasera : RT @ilRomanistaweb: #ParmaRoma, i convocati di D'Aversa: non c'è Gervinho, out anche Cornelius Per la sfida del Tardini il tecnico dei gia… -