Meghan Markle come George Floyd ma soffocata dalla Regina | Charlie Hebdo colpisce ancora

(Di sabato 13 marzo 2021). Nuova copertina politicamente scorretta della rivista di satira francese vittima di un attentato il 7 gennaio 2015 (a causa di una serie di caricature di Maometto in precedenza pubblicate dal giornale danese Jyllands-Posten). Stavolta ad essere presa di mira è la casa reale inglese, con un parallelismo tra la vicenda die del suo addio a Buckingham Palace e l’omicidio di, l’afroamericano soffocato da un poliziotto lo scorso anno a Minneapolis, in Minnesota. Al posto di– ucciso con un ginocchio sul collo da un poliziotto statunitense –e al posto del poliziotto la ...

Advertising

welikeduel : La vera intervista a Harry e Meghan (secondo @geroarnone) #propagandatop #propagandalive - Lupo1960 : RT @simonasiri: Praticamente l'accanimento di Piers Morgan contro Meghan Markle potrebbe rientrare nella categoria revenge porn - PasqualeMarro : #MeghanMarkle: la parte “censurata” dell’intervista bomba - milla1972 : RT @VanityFairIt: Dopo l'intervista rilasciata a Oprah Winfrey, il principe Harry e Meghan Markle hanno subito rispettivamente un calo dell… - simonasiri : Praticamente l'accanimento di Piers Morgan contro Meghan Markle potrebbe rientrare nella categoria revenge porn -

Ultime Notizie dalla rete : Meghan Markle

L'intervista die del Principe Harry rilasciata alla star americana del talk show Oprah Winfrey ha creato scalpore in tutto il mondo. A Buckingham Palace hanno fatto sapere di essere "rattristati" dalla ...L'Inghilterra sta facendo letteralmente a pezzi la ex coppia Reale, il principe Harry e, duchessa del Sussex, dopo l'intervista rilasciata il 9 marzo scorso al Golem del giornalismo Usa, Oprah Winfrey che è stata seguita da 28 milioni di persone nel Regno Unito e negli ..."L'intervista di Meghan Markle a Oprah Winfrey, si commenta da sola. Pur nel rispetto dei suoi sentimenti, era una pessima imitazione di quella concessa da Lady D nel 1995. Il paragone tra le due è ...La rivista Charlie Hebdo è tornata a provocare. Stavolta la rivista satirica francese, famosa per le sue vignette irriverenti, al limite dell’offensivo, ha preso di mira la regina Elisabetta. La sua u ...