Lite in A4 | accoltellato camionista

Un uomo di nazionalità ucraina è stato accoltellato durante una Lite scoppiata tra alcuni camionisti intorno alle 22.30 di venerdì 12 marzo, nell'area di servizio di Gonars, lungo l'autostrada A4, direzione Trieste.L'uomo è stato raggiunto da un paio di fendenti e colpito al braccio e all'addome. Portato all'ospedale di Udine in gravi condizioni.Sul posto la Polizia con gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Udine, assieme alla Polizia scientifica e la stradale di Palmanova. Sono in corso le indagini per ricostruire i motivi della Lite, che sarebbe scoppiata per futili motivi, e individuare le persone coinvolte,

