Lazio-Torino si gioca | i biancocelesti preannuncia battaglia

Il Giudice Sportivo ha deciso di far giocare la partita del campionato di Serie A tra Lazio e Torino, il club biancoceleste ha chiesto il 3-0 a tavolino e preannuncia battaglia. I granata non si sono presentati a Roma a causa di alcune positività al Coronavirus e dopo la conferma dell'Asl che aveva negato la partenza. E' stata una situazione molto simile a quella di Juventus-Napoli, la sfida per le zone alte della classifica si giocherà il 7 aprile. Lazio e Torino sono in lotta per obiettivi diversi, i biancocelesti sperano di tornare in corsa per la Champions League, i granata devono invece raggiungere la salvezza.

