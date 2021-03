La letteratura in estinzione e il morituro (Di sabato 13 marzo 2021) Signore e Signori, benvenute e benvenuti nel mio locale, buonasera, buongiorno, buonanotte, fate voi. Io ce l’ho fatta, l’ho aperto, questo è il mio locale. Ci ho scritto su anche un testo, come un’insegna sull’architrave. Un giorno, una sera, una notte, ve lo leggerò. Forse no. Amo i miei inediti, con gelosia li amo. Qualche forma di canzone con dentro miei testi malandrini è nota. Quando dico forma di canzone intendo proprio dire forma di canzone, la forma, le forme, le formelle per i dolci, per le sabbie, per le statuine, per tanti oggetti d’uso, forme che accolgono gessi e colate metalliche, e le parole con la musica fuse. Mi bolle in mente il Perseo che nell’adolescenza mi infiammò. La parte in cui Cellini fa gettare nella bocca della forma i piatti, le scodelle, i vassoi tondi, le posate, ché erano di stagno perché lo stagno per la troppa temperatura era evaporato, evaporato in ... Leggi su linkiesta (Di sabato 13 marzo 2021) Signore e Signori, benvenute e benvenuti nel mio locale, buonasera, buongiorno, buonanotte, fate voi. Io ce l’ho fatta, l’ho aperto, questo è il mio locale. Ci ho scritto su anche un testo, come un’insegna sull’architrave. Un giorno, una sera, una notte, ve lo leggerò. Forse no. Amo i miei inediti, con gelosia li amo. Qualche forma di canzone con dentro miei testi malandrini è nota. Quando dico forma di canzone intendo proprio dire forma di canzone, la forma, le forme, le formelle per i dolci, per le sabbie, per le statuine, per tanti oggetti d’uso, forme che accolgono gessi e colate metalliche, e le parole con la musica fuse. Mi bolle in mente il Perseo che nell’adolescenza mi infiammò. La parte in cui Cellini fa gettare nella bocca della forma i piatti, le scodelle, i vassoi tondi, le posate, ché erano di stagno perché lo stagno per la troppa temperatura era evaporato, evaporato in ...

Ultime Notizie dalla rete : letteratura estinzione Il Teatro Menotti con le scuole per vivere l'esperienza del teatro in streaming ... ma un caposaldo della letteratura contemporanea. In un mondo sempre più diviso e intollerante, le ... l'umanità intera andrà incontro al rischio dell'estinzione di massa. Lo sappiamo, eppure non ...

La letteratura ci salverà dall'estinzione Cosa infatti può maggiormente educare e sviluppare l'empatia se non la letteratura, la filosofia, la storia? Alcune teorie enfatizzano il ruolo dei romanzi e di altri generi letterari nel potenziare ...

La letteratura in estinzione e il morituro Linkiesta.it Addio, eccomiLa letteratura in estinzione e il morituro L’edito non è che ostentazione, messa in mostra del cuore come oggetto scenico da prendere a pedate e non più quel muscolo sacro ai miscredenti puri, sempre invisibile, inedito in petto. Vuoi creare a ...

La letteratura ci salverà dall’estinzione. Carla Benedetti e Vera Gheno dialogano in diretta Facebook Sarà presentato in un dialogo a due voci il libro “La letteratura ci salverà dall’estinzione”... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...

