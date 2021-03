Jennifer Lopez si separa da Alex Rodriguez Lui avrebbe una relazione con una giovane star dei reality

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 marzo 2021) Dopo quattro anni di fidanzamentosidall’exdel baseball. Lo riporta il New York Post. La notizia è stata subito rilanciata da altri media americani. Lo staff dell’attrice e cantante di 51 anni non ha voluto commentare. I due, considerati tra le coppie più celebri, avevano rinviato per due volte il matrimonio. Negli ultimi tempi si erano fatti fotografare da soli., 45 anni, lo ha fatto anche oggi, su Instagram, dove è apparso da solo a bordo del suo yacht al largo di Miami. Secondo alcuni media, l’ex campioneunacon unadeiamericani, Madison LeCroy. La coppia aveva programmato in matrimonio ...